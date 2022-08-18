Жителей Подмосковья предупредили об ухудшении видимости из-за смога

Жителей юго-востока Подмосковья предупредили о возможной плохой видимости в радиусе до трех-пяти километров из-за пожаров в Рязанской области. В региональном Минтрансе отметили, что в сумерках разглядеть что-либо будет еще сложнее.

«Из-за близости к Рязанской области юго-восток Подмосковья затянут смогом, плохая видимость возможна в радиусе до трех-пяти километров. А в сумерках будет еще сложнее разглядеть что-то», — сказано в Telegram-канале регионального министерства.

Людей также предупредили о необходимости быть особо аккуратными вблизи железной дороги: железнодорожные пути переходить нужно только по оборудованным переходам и с соблюдением сигналов светофора, убедиться в отсутствии поездов, а также не прыгать с платформ.

В Рязанской области продолжают ликвидировать природные пожары. Запах гари от них накануне дошел до Москвы. Жители столицы и Подмосковья пожаловались на смог. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе усилили противопожарную охрану, а на помощь Рязанской области направили дополнительные силы и технику.