Здоровье 01 февраля 2023, 13:23 Минздрав призвал минимизировать употребление вейпов в России Глава Минздрава Мурашко призвал сократить употребление вейпов в России Unsplash

Читать 360tv в

Курение электронных систем доставки никотина необходимо минимизировать в России. Об этом во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, написало РИА «Новости».

«Минздрав стоит категорически на позиции необходимости сокращения употребления вейпов», — сказал он.

Реклама

Министр отметил, что необходимо проводить соответствующую политику среди молодежи, разъясняя подросткам о вреде курения вейпов.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам парламента рассмотреть вопрос о вероятном запрете вейпов в России. Политик объяснил необходимость меры быстрорастущей популярностью вейпов среди детей.

Володин провел в Telegram-канале опрос, в котором приняли участие свыше 300 тысяч человек. Почти 70% респондентов выступили за полный запрет продажи вейпов в России.

Детский кардиолог Ирина Пшеничникова предупреждала, что вейп может стать причиной развития инфаркта, инсульта и онкологических заболеваний.