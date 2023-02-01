01 февраля 2023, 13:23
Минздрав призвал минимизировать употребление вейпов в России
Глава Минздрава Мурашко призвал сократить употребление вейпов в России
Курение электронных систем доставки никотина необходимо минимизировать в России. Об этом во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, написало РИА «Новости».
«Минздрав стоит категорически на позиции необходимости сокращения употребления вейпов», — сказал он.
Реклама
Министр отметил, что необходимо проводить соответствующую политику среди молодежи, разъясняя подросткам о вреде курения вейпов.
Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам парламента рассмотреть вопрос о вероятном запрете вейпов в России. Политик объяснил необходимость меры быстрорастущей популярностью вейпов среди детей.
Володин провел в Telegram-канале опрос, в котором приняли участие свыше 300 тысяч человек. Почти 70% респондентов выступили за полный запрет продажи вейпов в России.
Детский кардиолог Ирина Пшеничникова предупреждала, что вейп может стать причиной развития инфаркта, инсульта и онкологических заболеваний.
Курение
Минздрав
Россия
Реклама
Реклама