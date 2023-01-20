20 января 2023, 10:45
Володин опубликовал опрос о запрете вейпов в России
Почти 70% респондентов поддержали запрет вейпов в России в опросе спикера Володина
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин провел опрос в Telegram-канале относительно регулирования вейпов в России.
Политик предоставил подписчикам три варианта ответа: полностью запретить продажу вейпов; ужесточить ответственность за незаконную продажу вейпов несовершеннолетним; третий вариант был «мне все равно».
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За полный запрет электронных сигарет в России высказались 69% от всех проголосовавших, еще 27% высказались за ужесточение оборота вейпов, 4% сообщили, что не интересуются этой темой. Всего в опросе приняли участие свыше 100 тысяч человек.
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Ранее Володин сообщил, что поручил профильным комитетам Госдумы изучить обстановку с вейпами в России и рассмотреть возможность полного запрета оборота электронных систем доставки никотина.
Нарколог Александр Федорович заявлял, что в жидкостях для вейпа содержится глицерин, который вызывает блокировку альвеолы в легких курильщика. Это может привести к ухудшению газообмена в организме человека.
Госдума РФ
Россия
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