Здоровье 20 января 2023, 02:38 Кардиолог Пшеничникова рассказала об опасных последствиях курения вейпа Кардиолог Пшеничникова заявила, что курение вейпа может стать причиной рака

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Вейп может быть крайне опасным для здоровья. Детский кардиолог Химкинской больницы Ирина Пшеничникова рассказала о том, к каким последствиям приводит курение. Об этом сообщил NEWS.ru.

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Специалист пояснила, что вред от вейпа не меньше, чем от обычных сигарет. Он может стать причиной развития онкологических заболеваний, а также вызвать митохондриальную дисфункцию, инсульт, инфаркт и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, написало ИА НСН.