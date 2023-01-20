20 января 2023, 02:38
Кардиолог Пшеничникова рассказала об опасных последствиях курения вейпа
Кардиолог Пшеничникова заявила, что курение вейпа может стать причиной рака
Вейп может быть крайне опасным для здоровья. Детский кардиолог Химкинской больницы Ирина Пшеничникова рассказала о том, к каким последствиям приводит курение. Об этом сообщил NEWS.ru.
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Специалист пояснила, что вред от вейпа не меньше, чем от обычных сигарет. Он может стать причиной развития онкологических заболеваний, а также вызвать митохондриальную дисфункцию, инсульт, инфаркт и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, написало ИА НСН.
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