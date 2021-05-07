Минздрав обновил рекомендации по лечению ковида

Минздрав РФ утвердил новую версию методических рекомендаций по профилактике и лечению ковида. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило РИА «Новости».

Минздрав включил в новую версию рекомендаций вакцины от коронавируса «Ковивак» и «Спутник Лайт».

Из списка лекарств, которые могут назначаться для лечения взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией, исключили гидроксихлорохин. В феврале из этого списка также исключили азитромицин. В новом списке Минздрава появился еще один препарат — иммуноглобулин. В перечне возможных к назначению препаратов также по-прежнему остаются фавипиравир, ремдесивир, умифеновир и рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α).

Накануне в России объявили о регистрации однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что регистрация четвертой вакцины от коронавируса расширяет арсенал препаратов для профилактики ковида, что позволит ускорить формирование коллективного иммунитета.

В Роспотребнадзоре ранее объяснили разницу между антителами к коронавирусу.