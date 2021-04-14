Разницу между антителами к коронавирусу объяснили

Антитела к коронавирусу бывают двух типов — M и G. Первые появляются через неделю после заражения и указывают на острое течение ковида, вторые — через две-три недели. Антитела G впоследствии надежнее защитят организм. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В первую очередь на воздействие патогена иммунная система реагирует выработкой IgM. Это ранние антитела, самые крупные из всего семейства иммуноглобулинов, внешне они напоминают пять рогаток с вилками наружу, благодаря которым имеют максимальное количество точек для прикрепления и фиксации антигена. Как правило, они начинают появляться спустя первую неделю после заражения», — приводит РИА «Новости» слова эпидемиолога.

Пшеничная добавила, что такие антитела говорят о том, что COVID-19 протекал тяжело. По ее словам, антитела G появляются примерно через две-три недели после начала болезни. Они находятся в организме дольше и обеспечивают надежную защиту от коронавируса после выздоровления.

Собеседница подчеркнула, что поставить диагноз только по антителам нельзя, так как проверка состояния иммунитета — это дополнительная процедура.

Накануне аргентинские медики пришли к выводу, что первая доза вакцины «Спутник V» формирует хороший иммунный ответ и достаточное количество антител.