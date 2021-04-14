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    14 апреля 2021, 08:10

    Разницу между антителами к коронавирусу объяснили

    Андрей Иванов

    Антитела к коронавирусу бывают двух типов — M и G. Первые появляются через неделю после заражения и указывают на острое течение ковида, вторые — через две-три недели. Антитела G впоследствии надежнее защитят организм. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

    Разницу между антителами к коронавирусу объяснили

    «В первую очередь на воздействие патогена иммунная система реагирует выработкой IgM. Это ранние антитела, самые крупные из всего семейства иммуноглобулинов, внешне они напоминают пять рогаток с вилками наружу, благодаря которым имеют максимальное количество точек для прикрепления и фиксации антигена. Как правило, они начинают появляться спустя первую неделю после заражения», — приводит РИА «Новости» слова эпидемиолога.

    Пшеничная добавила, что такие антитела говорят о том, что COVID-19 протекал тяжело. По ее словам, антитела G появляются примерно через две-три недели после начала болезни. Они находятся в организме дольше и обеспечивают надежную защиту от коронавируса после выздоровления.

    Собеседница подчеркнула, что поставить диагноз только по антителам нельзя, так как проверка состояния иммунитета — это дополнительная процедура.

    Накануне аргентинские медики пришли к выводу, что первая доза вакцины «Спутник V» формирует хороший иммунный ответ и достаточное количество антител.