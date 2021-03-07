Минздрав Италии оценил возможность использования вакцины «Спутник V»

Глава итальянского министерства здравоохранения Роберто Сперанца заявил, что открыт в отношении российской вакцины от коронавируса. Он заявил, что абсолютно открыт отношении российского препарата.

Тоже самое он сказал в отношении по поводу других вакцин, которые могут появится в мире, лишь бы только проверки и контроль, которые должны осуществить соответствующие агентства, дали хороший результат, его слова приводило РИА «Новости».

По его словам, если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) одобрят российский препарат, Италия будет готова к сотрудничеству с российскими властями по вопросу вакцины.

Сперанца напомнил, что использование препаратов компаний AstraZeneca, Pfizer и Moderna в Италии также началось только после одобрения европейским и итальянским регуляторами.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Минздрав Японии рассказал о новом случае анафилаксии после прививки вакциной американской компании Pfizer. Это уже второй зафиксированный инцидент, произошедший с женщиной.