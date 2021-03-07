Первую партию «Спутника V» доставили в Северную Македонию

В Северную Македонию прилетел самолет из России с первой партией вакцины от коронавируса «Спутник V» на борту. В аэропорту Скопье его встретили министр здравоохранения Венко Филипче и посол России Сергей Баздникин.

«Только что в Македонию прибыла первая партия вакцины из России. Благодарю посла РФ за его личный вклад», — приводит РИА «Новости» слова главы Минздрава Северной Македонии.

Баздникин подчеркнул, что прибытие вакцины в Скопье стало результатом сотрудничества с властями балканской страны и традиционных дружеских российско-македонских отношений.

Северная Македония зарегистрировала вакцину от 2019-nCoV «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи, 7 марта. Процедура прошла по ускоренной схеме. Наш препарат уже одобрили в 46 странах. На этой неделе вакцина прошла регистрацию еще в трех государствах: Лаосе, Шри-Ланке и Ираке. Сейчас «Спутник V» находится на втором месте в списке препаратов по числу одобривших их стран. Первое место у вакцины от Astra Zeneca. Третье — у препарата от Pfizer.