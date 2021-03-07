Япония выявила второй случай анафилактического шока после вакцины Pfizer

Минздрав Японии рассказал о новом случае анафилаксии после прививки вакциной американской компании Pfizer. Это уже второй зафиксированный инцидент, произошедший с женщиной.

Через 25 минут после совершенной инъекции у женщины 20-30 лет начался кашель, поднялась температура, резко упало давление, начались зуд и сложности с дыханием. Ей дали лекарства, после чего женщине заметно полегчало, сообщило РИА «Новости».

В Минздраве дополнили, что у пациентки не имеется сопутствующих заболеваний, которые могли бы стать причиной аллергической реакции, и предположили, что дело может быть в вакцине.

Первый случай анафилактического шока зафиксировали после прививки вакциной Pfizer в Японии 5 марта. Тогда аллергическая реакция проявилась у женщины в возрасте от 30 до 40 лет, у которой была астма.

Минздрав также проводит проверку, связана ли с препаратом Pfizer смерть пожилой женщины. Она скончалась 2 марта после прививки от коронавируса. По предварительным данным, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

Вакцину от Pfizer зарегистрировали в Японии 14 февраля, три дня спустя стартовал первый этап вакцинации от COVID-19. В первую очередь прививают медицинских работников, первую дозу вакцины уже получили не менее 45 тысяч человек. С апреля планируется прививать людей в возрасте от 65 лет.

При этом на сегодня российский препарат против коронавируса «Спутник V» уже зарегистрировали в более чем в 40 странах. «Спутник V» вошел в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.