Минздрав Испании подтвердил первую в Европе смерть от оспы обезьян

Зарегистрирована первая смерть человека от обезьяньей оспы на территории Европы. Эту информацию 29 июля подтвердил Минздрав Испании. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

«Минздрав подтвердил первую смерть от оспы обезьян в Испании», — сообщили сотрудники СМИ.

По их данным, количество случаев заражения этим вирусом в стране уже достигло 4298.

Ранее стало известно, что губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул ввела в регионе режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян. Особое положение позволит большему круг лиц получить доступ к вакцинации против вируса. Также врачи и сертифицированные практикующие медсестры смогут чаще заказывать препараты для борьбы с оспой обезьян.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ риск распространения этого вируса крайне мал. Однако она отметила, что в стране наблюдается больше заражений коронавирусом. Она связала это с появлением новых вариантов штамма «омикрон».