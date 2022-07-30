Режим ЧС из-за оспы обезъян объявили в Нью-Йорке

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян. Информация об этом есть на сайте администрации.

«После ознакомления с последними данными о вспышке обезьяньей оспы в штате Нью-Йорк я объявляю чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием, чтобы укрепить наши активные усилия по борьбе с этой вспышкой», — процитировала губернатора администрация.

Хркул отметила, что на штат Нью-Йорк приходится каждый четвертый случай заболевания в Соединенных Штатах. Команда губернатора работает над тем, чтобы получить больше вакцин, расширить возможности

Как отметила Хокул, каждый четвертый случай оспы обезьян в США приходится на штат Нью-Йорк и в данный момент ее команда работает над тем, чтобы получить больше вакцин, расширить возможности тестирования и информировать общественность о том, как избежать заражения.

Указ Хокул расширяет круг лиц, имеющих право на вакцинацию против оспы обезьян, позволяет врачам и сертифицированным практикующим медсестрам издавать постоянные заказы на вакцины и требует, чтобы поставщики отправляли данные о вакцинах в департамент здравоохранения Нью-Йорка.

Федеральное правительство обеспечило дополнительные 110 тысяч доз вакцины, жители Нью-Йорка получили в общей сложности 170 тысяч доз.