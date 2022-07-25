Попова сочла низкими риски распространения обезьяньей оспы в России

Медики своевременно купировали единственный обнаруженный в России случай оспы обезьян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря этим действиям заболевание не распространилось далее, сообщил ТАСС.

«Риски распространения в Российской Федерации [оспы обезьян] крайне невелики», — рассказала Попова.

Зато в стране стало больше заражений коронавирусом из-за прихода новых вариантов «омикрона», добавила глава Роспотребнадзора. Она отметила, что специалисты прогнозировали такое развитие событий. По словам Поповой, из-за этого госпитализировать россиян стали чуть чаще, однако заболевание протекает «не очень тяжело». Главный санитарный врач страны напомнила — российские тесты способны обнаруживать все новые геноварианты штамма.

В субботу глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По его словам, в Европе риск заболевания оценивают как высокий.