Минздрав дал рекомендации по профилактике «омикрона»

Министерство здравоохранения рекомендовало в целях профилактики заражения «омикрон»-штаммом и заболевания коронавирусной инфекцией чаще мыть руки. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Минздрава, пишет ТАСС.

Также ведомство рекомендует избегать мест большого скопления людей, использовать респираторы и маски.

«В условиях распространения нового штамма „омикрон“ и циркуляции штамма „дельта“ Минздрав России призывает: используйте медицинские маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми», — говорится в сообщении.

В случае, если избежать посещения мест большого скопления людей невозможно, ведомство призвало соблюдать социальную дистанцию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против «омикрон»-штамма. По его словам, после вакцинации «омикроном» заражаются не более 6% людей.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков сообщил, что лечение «омикрона» не отличается от терапии при других штаммах. Изменений в терапевтической тактике в зависимости от штамма, вызвавшего заболевание у конкретного пациента, не проводится, добавил он.