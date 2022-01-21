Инфекционист заявил, что лечение «омикрона» не отличается от терапии при других штаммах

Менять схемы лечения при заражении «омикроном» не нужно, заболевших лечат по одним и тем же правилам одними и теми же препаратами. Об этом сообщил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

«Несмотря на новую и пугающую многих букву греческого алфавита в истории пандемии самого известного заболевания 2020-2022, по терапии можно сказать следующее: ничего не меняется», — сказал Поздняков. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, в легких случаях врачами используется симптоматическая терапия, то есть пациент должен много пить, соблюдать режим, его пища должна легко усваиваться. Что касается препаратов, то они должны при необходимости снимать симптомы заболевания. При среднетяжелых и тяжелых формах добавляются глюкокортикостероиды, моноклональные антитела, антикоагулянты.

«Изменений в терапевтической тактике в зависимости от штамма, вызвавшего заболевания у конкретного пациента, не проводится», — добавил Поздняков.

Он отметил, что специфическая противовирусную терапию данной инфекции до сих пор только начинают применять. Речь идет об использовании фавипиравира, чья эффективность пока не доказана, ремдесивир применяют только в стационарах.

Ранее иммунолог Владимир Болибок назвал группу людей, которым при заражении «омикроном» требуется срочная госпитализация.