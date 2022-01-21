Песков заявил об эффективности «Спутника V» против «омикрона»

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» эффективна против штамма «омикрон». Это уже доказали проведенные исследования. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что есть определенный процент людей, которые болеют даже после полного курса вакцинации, но их не более 5−6%.

«В целом эффективность, особенно „Спутника V“, против „омикрона“ доказана, и она очевидна», — заявил Песков.

Он добавил, что рассуждения о том, что российская вакцина не спасает от заражения и не позволяет легче перенести заболевание, в корне неверны.

Песков отметил, что Кремль рассчитывает на скорое признание российского препарата Всемирной организацией здравоохранения.

«Работа с ВОЗ ведется, завершена работа по предоставлению всех необходимых документов, тех, которых не хватало, по мнению организации. Поэтому надеемся, что уже в обозримой перспективе вакцину признают», — отметил представитель Кремля.

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что Российский фонд прямых инвестиций предоставил всю документацию, которая требовалась для признания российской вакцины «Спутник V».