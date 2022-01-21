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    21 января 2022, 13:35

    Песков заявил об эффективности «Спутника V» против «омикрона»

    Песков: эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «омикрон» доказана и очевидна

    Анатолий Минкин

    Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» эффективна против штамма «омикрон». Это уже доказали проведенные исследования. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Песков заявил об эффективности «Спутника V» против «омикрона»

    Он отметил, что есть определенный процент людей, которые болеют даже после полного курса вакцинации, но их не более 5−6%.

    «В целом эффективность, особенно „Спутника V“, против „омикрона“ доказана, и она очевидна», — заявил Песков.

    Он добавил, что рассуждения о том, что российская вакцина не спасает от заражения и не позволяет легче перенести заболевание, в корне неверны.

    Песков отметил, что Кремль рассчитывает на скорое признание российского препарата Всемирной организацией здравоохранения.

    «Работа с ВОЗ ведется, завершена работа по предоставлению всех необходимых документов, тех, которых не хватало, по мнению организации. Поэтому надеемся, что уже в обозримой перспективе вакцину признают», — отметил представитель Кремля.

    Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что Российский фонд прямых инвестиций предоставил всю документацию, которая требовалась для признания российской вакцины «Спутник V».