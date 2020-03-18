Минпромторг порекомендовал не пускать в рестораны больных и пенсионеров

Министерство торговли направило московским ресторанам рекомендации во время пандемии коронавируса. Среди них фигурирует предложение не пускать в заведения людей с простудными симптомами и пенсионеров.

Как сообщает «Газета.ru», персоналу нужно проверять помыли ли гости руки, а также обеспечить расстояние в метр между посетителями. Помимо этого, сотрудникам заведения нужно постараться отговорить пожилых людей от посещения и не обслуживать больных.

За последние сутки в России зафиксировали 21 новый случай заражения коронавирусом. Количество инфицированных в стране выросло до 114 человек. 10 человек заразились в России, остальные 104 случая инфицирования привезли из-за границы.

Ранее режим повышенной готовности ввели в Ярославской области. Там зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекции.