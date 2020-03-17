    17 марта 2020, 22:24

    В двух областях России введен режим повышенной готовности

    Арина Гудилова

    Режим повышенной готовности ввели в Ярославской области. Там зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекции.
    В двух областях России введен режим повышенной готовности

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя правительства региона.

    «Да, мы подтверждаем эту информацию», — сообщил источник.

    Власти Воронежской области не стали дожидаться первого случая инфицирования. Режим повышенной готовности в регионе они ввели для подстраховки.

    Ранее оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в России число заразившихся коронавирусом возросло до 114 человек. Врачи зафиксировали новые случаи в 15 регионах страны. Сейчас всем пациентам оказывают медицинскую помощь.