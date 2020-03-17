В двух областях России введен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели в Ярославской области. Там зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя правительства региона.

«Да, мы подтверждаем эту информацию», — сообщил источник.

Власти Воронежской области не стали дожидаться первого случая инфицирования. Режим повышенной готовности в регионе они ввели для подстраховки.

Ранее оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в России число заразившихся коронавирусом возросло до 114 человек. Врачи зафиксировали новые случаи в 15 регионах страны. Сейчас всем пациентам оказывают медицинскую помощь.