Число зараженных коронавирусом в России выросло до 114

За последние сутки в России зафиксировали 21 новый случай заражения коронавирусом. Количество инфицированных в стране выросло до 114 человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как сообщила Голикова, 10 человек заразились в России, остальные 104 случая инфицирования — завозные.

«В Российской Федерации на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны», — приводит слова вице-премьера РИА «Новости».

Сейчас в стационарах лежат 109 пациентов, у 106 из них нет никаких симптомов, болезнь проходит в легкой форме.

Правительство предоставило регионам 247 тысяч тест систем для определения COVOD-19. При этом проходить тест всем жителям страны пока не нужно. Всего российские специалисты провели 110 тысяч исследований на коронавирус. Их число увеличится в два раза в ближайшую неделю.

Днем 16 марта Голикова сообщила о 93 заразившихся коронавирусом в России. Медики выявили инфекцию у 90 россиян, двух граждан Китая и одного итальянца. По состоянию на 17 марта, вылечить удалось пять пациентов.

Коронавирус начал распространяться по миру в конце 2019 года. Эпицентр заболевания находится в китайском Ухане. Из-за объявленной пандемии страны начали закрывать границы, отменять авиарейсы и объявлять режим чрезвычайной ситуации. Всего заразившихся насчитывается более 188 тысяч человек. Спасти от COVID-19 не удалось более 7,4 тысяч пациентов.