Минобороны опровергло «приказ» о комендантском часе в Москве

Министерство обороны опровергло приказ о комендантском часе в Москве. Ведомство заявило, что он является «грубо слепленной фальшивкой».

Как пишет РИА ФАН, в социальных сетях начала распространяться фотография, на которой изображен якобы приказ Минобороны России. В указе говорилось, что в столице вводится комендантский час.

В пресс-службе ведомства отметили, что эта фальшивка вброшена «представителями одной из соседних стран».

Все российские школы с 23 марта закрывают на карантин — до 12 апреля школьники должны сидеть дома. В Подмосковье уже ввели свободное посещение всех учебных заведений, в том числе вузов и колледжей.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 114 до 147 за последние сутки. Все инфицированные за последние две недели вернулись из стран, где есть заразившиеся COVID-19.