Минимальное с 13 октября число заражений коронавирусом выявили в Москве

В России за минувшие сутки выявили 39 165 случаев заражений коронавирусом. Из них максимальное число зафиксировали в Москве, где инфекцию обнаружили у 4975 человек, что стало минимальным показателем в столице с 13 октября, согласно данным оперштаба.

Общее число всех случаев заражения в России за время пандемии достигло 8 795 095. Из них 7 561 978 человек выздоровели, за прошлые сутки из больниц выписали 26 806 пациентов.

Скончались 1179 инфицированных. Всего от ковида уже умерли 246 814 человек.

В Москве, где еще накануне сообщали о 6880 заразившихся, за прошлые 24 часа зафиксировали уже только 4975 случаев инфекции. На втором месте Московская область, где положительный результат теста получили 3297 человек. Далее идет Санкт-Петербург, где выявили 2551 случай заражения.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила, почему у людей с симптомами ковида бывают ложноотрицательные тесты на коронавирус.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что вакцинирующихся россиян стало почти в пять раз больше.