Вакцинирующихся россиян стало больше почти в 5 раз

Количество россиян, которые вакцинируются от коронавируса, выросло в четыре-пять раз. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передало РИА «Новости».

Глава Минздрава заявил, что меры, принятые «по подталкиванию населения для вакцинации», сработали. По словам Мурашко, число прививающихся россиян выросло почти в пять раз.

Министр также призвал переболевших ковидом пройти углубленную диспансеризацию. Он напомнил, что после болезни может возникнуть большое количество разных осложнений, в том числе с поражением сердца.

Мурашко также рассказал, что дети в России начали чаще болеть ковидом. По его словам, сейчас под наблюдением врачей находятся более трех тысяч инфицированных детей. Министр сообщил, что сейчас идет экспертиза детской версии вакцины «Спутник V», передавал RT.

Ранее оперштаб зафиксировал повышение уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в России.

В России за минувшие сутки выявили 41 335 случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным числом за все время пандемии.