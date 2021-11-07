Причину появления ложноотрицательных тестов на коронавирус объяснили врачи

DЭксперты объяснили, почему периодически можно столкнуться с ложноотрицательными тестами на коронавирус. Они рассказали, что вероятность обнаружить инфекцию снижается уже на на 4-5-й день болезни. Поэтому результаты теста бывают правдивыми далеко не всегда.

У человека могут быть все симптомы COVID-19, но тест показывает отрицательный результат. Об этом рассказала «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

«После 4-5-го дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат», — сказала Пшеничная.

Ранее медики рассказали о том, какой неочевидный симптом может проявиться у пациентов с коронавирусом. Это так называемые «ковидные пальцы», когда кожа на руках краснеет и покрывается небольшими гнойничками. Внешне это очень схоже с обморожением, но боли и дискомфорта может не вызывать совсем. Медики отмечают, что такие проявления — веский повод проверить свертываемость крови. Ранняя диагностика поможет избежать серьезных последствий болезни.