Меньше 8 тысяч случаев ковида зафиксировано в России третий день подряд

В России за сутки коронавирусом заразились 7639 человек — это на 4,2% меньше, чем вчера. За это время выздоровели 7788 пациентов, скончались — 351. Данные об этом появились на сайте оперштаба.

За все время пандемии в стране новым вирусом заразились 4 855 128 россиян, побороли болезнь — 4 472 338, умерли 112 246 человек. За этот период врачи сделали более 130,6 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за сутки медики выявили 2114 новых случаев заражения коронавирусом — это на 13% меньше, чем в среду. Выписались из больниц — 2056, скончались 59 заболевших — прирост составил 5,4%.

В Санкт-Петербурге за прошедшие 24 часа коронавирус обнаружили у 715 жителей — показатель почти не изменился. Выздоровел 881 пациент, умерли — 35, что на 6,1% больше.

В Московской области вирус выявили у 600 человек — здесь показатель тоже остался на прежнем уровне. Выздоровели 446 пациентов, погибли девять человек, что на одного больше, чем 5 мая. В Подмосковье сделали 7 320 515 ПЦР-тестов, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе за сутки ни у кого не обнаружили коронавирус.