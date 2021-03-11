Меньше 10 тысяч случаев ковида выявлено в России третий день подряд

В России за сутки коронавирус выявили у 9270 человек, выздоровели за это время 14 006 пациентов, погибли — 459. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.

Всего в стране с начала пандемии новым вирусом заразились 4 360 823 россиянина. Выписались из больниц — 3 959 533, погибли — 90 734. Врачи сделали за этот период более 114 миллионов ПЦР-тестов.

В Москве за минувшие 24 часа коронавирус зафиксировали у 1281 человека — прирост составил 14,8% по сравнению со вчерашним днем. Побороли болезнь — 1578, умерли 54 пациента — прирост составил почти 6%.

Следом идет Санкт-Петербург, где коронавирус нашли у 961 жителя — за два дня показатель почти не изменился. Выписались из больниц за сутки 2805 пациентов, скончались — 40, на 23% меньше, чем в среду.

В Московской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 358 горожан — прирост составил 23%. Выздоровели за это время 420 пациентов, умерли — 28, что почти на 10% меньше, чем сутки назад.

В Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе за сутки заразились по два человека.