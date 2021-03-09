Подмосковье получило еще 68 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Еще почти 70 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Подмосковье. Прививку от коронавируса делают всем желающим старше 18 лет. Главное условие — отсутствие противопоказаний.

Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она уточнила, что Подмосковье получило 68 тысяч новых доз препарата.

В общей сложности на данный момент в регион поступило свыше 447 тысяч доз вакцины Светлана Стригункова.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам и людей с хроническими заболеваниями.

Записаться можно на портале госуслуг, в поликлиниках и МФЦ, а также по номеру 122.

Адреса всех пунктов вакцинации в Подмосковье можно найти на интерактивной карте.