Ученые предупредили о новом всплеске COVID-19 в Москве

Новая волна коронавируса в Москве возможна осенью, считают вирусологи. Это связано с сезонностью заболевания, заявил доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

В разговоре с «Вечерней Москвой» он отметил, что это лишь один из возможных сценариев.

«Пока вакцинация не началась в полном объеме, поведение эпидемии неконтролируемо. Никто не знает, куда она пойдет: есть факторы, которые мы не видим», — пояснил собеседник.

Аграновский добавил, что вирус коварен и рост заболеваемости может начаться в другое время. В пример он привел Италию и Чехию, в которых «климат мягче, а ситуация с ковидом плохая».

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн также считает, что новый всплеск коронавируса будет осенью. Это произойдет, если москвичи перестанут соблюдать противоэпидемические меры, а вакцинация окажется слабой.

Сейчас, по словам ученого, Москва находится «на пути к плато по заболеваемости» — число новых случаев заражения остается на одном и том же высоком уровне.

По данным оперативного штаба по COVID-19, в Москве за сутки выявляют 1,5-2 тысячи случаев коронавируса. Выздоравливают около двух тысяч пациентов ежедневно.