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    09 марта 2021, 03:37

    Ученые предупредили о новом всплеске COVID-19 в Москве

    Кирилл Фролов

    Новая волна коронавируса в Москве возможна осенью, считают вирусологи. Это связано с сезонностью заболевания, заявил доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

    Ученые предупредили о новом всплеске COVID-19 в Москве

    В разговоре с «Вечерней Москвой» он отметил, что это лишь один из возможных сценариев.

    «Пока вакцинация не началась в полном объеме, поведение эпидемии неконтролируемо. Никто не знает, куда она пойдет: есть факторы, которые мы не видим», — пояснил собеседник.

    Аграновский добавил, что вирус коварен и рост заболеваемости может начаться в другое время. В пример он привел Италию и Чехию, в которых «климат мягче, а ситуация с ковидом плохая».

    Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн также считает, что новый всплеск коронавируса будет осенью. Это произойдет, если москвичи перестанут соблюдать противоэпидемические меры, а вакцинация окажется слабой.

    Сейчас, по словам ученого, Москва находится «на пути к плато по заболеваемости» — число новых случаев заражения остается на одном и том же высоком уровне.

    По данным оперативного штаба по COVID-19, в Москве за сутки выявляют 1,5-2 тысячи случаев коронавируса. Выздоравливают около двух тысяч пациентов ежедневно.