Меньше 10 тысяч новых заболевших ковидом выявили в России за сутки впервые с 3 октября

В России за сутки выявили 9445 новых случаев заражения коронавирусом — последний раз такой показатель был 3 октября. Выздоровел за день 9931 человек, погибли — 336. Данные об этом появились на сайте оперштаба.

Всего в стране с начала пандемии коронавирус выявили у 4 342 474 россиян, выздоровели за этот период — 3 932 177, погибли — 89 809. Врачи сделали более 113 миллионов ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве — 1066 человек, это на 25% меньше, чем вчера. Выздоровели за этот период 1027 пациентов, умерли — 49, что на 7,5% меньше, чем сутки назад.

В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у 941 человека — на 1,6% меньше, чем в понедельник. Выписались из больниц за это время 1372 пациента, скончались — 42, показатель почти не изменился за сутки.

Следом идет Московская область, где новый вирус нашли у 523 жителей, что почти на 30% меньше, чем вчера. Выздоровели за это время — 592, умер 31 человек — прирост составил почти 7%. С начала пандемии в регионе сделали 6 284 044 тестов на коронавирус, об этом сообщили в подмосковном Роспотребнадзоре.

В Чукотском автономном округе за сутки никто не заразился коронавирусом, а в Ненецком автономном округе новый вирус обнаружили только у одного человека.