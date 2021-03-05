«Удобно, быстро, без хлопот»: больше 300 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от ковида

Прививки от коронавируса в Подмосковье сделали уже более 310 тысяч человек. Активнее всего вакцинация проходит в стационарах и поликлиниках, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«На данный момент более 310 тысяч уже вакцинированы. Эта работа ведется, самые активные места вакцинирования — это стационары и поликлиники. Потом идут торговые центры. Вакцинация добровольная. Мы выезжаем на предприятия, у нас есть передвижные пункты, чтобы там оказывать услугу. Удобно, быстро, без хлопот и потери времени», — заявил глава региона.

Накануне он уточнил, что ежедневно в Подмосковье ставят 10-12 тысяч прививок. В области радикально снизили количество коек. Сейчас все временные госпитали постепенно сворачивают.

Жителям Московской области сегодня доступна вакцина «Спутник V», разработанная в Центре имени Гамалеи. Прививку ставят в два этапа с разницей в 21 день между инъекциями. Это первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса. Вакцина прошла все три фазы клинических исследований и показала эффективность в 91,6%.