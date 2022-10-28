Менее 80 смертей от коронавируса за сутки зафиксировали в России впервые с начала сентября | 360°

Здоровье 28 октября 2022, 13:33 Менее 80 смертей от коронавируса за сутки зафиксировали в России впервые с начала сентября Оперштаб сообщил о 7606 новых случаях заболевания COVID-19 за сутки РИА "Новости"

Читать 360tv в

Менее 80 смертей от COVID-19 за сутки выявили в России впервые с 5 сентября. Об этом сообщили на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В четверг, 27 октября, в России зафиксировали 7849 новых случаев заболевания COVID-19. Тогда выздоровели больше 12 тысяч человек.

Реклама

На этот раз число случаев выздоровления за сутки выросло на 11 685, достигнув 20 775 589. Число летальных исходов из-за ковида составило 78, против 82 27 октября.

Реклама

За сутки в ковид-госпитали России госпитализировали 1268 пациентов, днем ранее — 1316 (снижение на 3,6%). Число госпитализаций уменьшилось в 44 регионах и увеличилось в 35. Только в шести субъектах федерации ситуация осталась без изменений.

В Москве выявили 762 новых пациента с ковидом, в больницы доставили 116 человек. Выздоровели 823 больных, девять умерли. В Московской области положительный результат теста оказался у 243 человек, 28 пациентов госпитализировали, 274 человека полностью вылечились.

По данным управления Роспотребнадзора по Московской области, в регионе зафиксировали 21 110 080 случаев заболевания без учета ПЦР-тестов.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов раскрыл, кто попадает в зону риска заражения новыми штаммами коронавируса.