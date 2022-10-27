Более 12 тысяч россиян за сутки выздоровели от ковида | 360°

Здоровье 27 октября 2022, 13:17 Более 12 тысяч россиян за сутки выздоровели от ковида Оперштаб сообщил 27 октября о 7849 новых случаях заболевания COVID-19 за сутки РИА "Новости"

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Медики в России выявили 7849 новых случаев заболевания COVID-19. По данным на 27 октября, выздоровели чуть больше 12 тысяч человек, сообщил оперштаб.

Количество новых случаев заболевания увеличилось на 331, с 7518 в среду. Госпитализировали 1316 человек, что на 9,3% меньше, чем в предыдущие сутки. В 33 регионах в стационары отправили больше пациентов с ковидом, в 46, наоборот, — меньше. Ситуация не изменилась в шести субъектах РФ.

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Выздоровели 12 040 человек. Это на 4,5% больше, чем в предыдущие сутки. Скончались 82 пациента.

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В Москве выявили 928 новых больных ковидом, госпитализировали 106 человек. Выздоровели 675 инфицированных, 12 умерли. В Московской области положительный результат анализа получили 289 жителей, 53 человека положили в больницу. Излечились 504 человека.

В Подмосковье, по данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала пандемии выявили 19 175 613 случаев коронавируса с учетом ПЦР-тестов.

Первые партии назальной вакцины «Спутник» поступили в Москву и регионы России. Она создает местный иммунитет, поэтому ее посоветовали использовать для ревакцинации. Кроме того, в гражданский оборот вышла вакцина «Конвасэл». Минздрав зарегистрировал ее еще в марте, сообщил «Царьград». Главное преимущество препарата в легкой переносимости.