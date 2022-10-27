Врач Жемчугов рассказал, кто попадает в зону риска новых штаммов коронавируса | 360°

Здоровье 27 октября 2022, 16:41 Врач Жемчугов рассказал, кто попадает в зону риска новых штаммов коронавируса Врач Жемчугов заявил, что новые штаммы коронавируса опасны для людей с низким иммунитетом

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Новые штаммы коронавируса не опасны для большинства людей. Однако они могут нанести серьезный вред здоровью людей со сниженным иммунитетом. Таким мнением поделился доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на «Радио 1».

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В зону риска воздействия штамма «Цербер» попадают пожилые люди, которые лечатся препаратами, негативно влияющими на иммунитет. При этом медик пояснил, что постоянные изменения коронавируса связаны с его попытками адаптироваться под коллективный иммунитет.