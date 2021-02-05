Менее 17 тысяч случаев ковида за сутки выявили в России четвертый день подряд

Российские медики за сутки выявили 16 688 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Уже четвертый день подряд это число не превышает 17 тысяч. С марта прошлого года в России зафиксировали 3 934 606 случаев болезни. Об этом сообщил оперштаб.

В течение 24 часов от последствий заражения коронавирусом умерли 527 пациентов. Жертвами ковида в России стали 75 732 человека. Выздоровели 23 582 заразившихся, всего 3 413 495.

В Москве со вчерашнего дня выявили 2032 новых случая ковида, в Санкт-Петербурге — 1463, в Московской области — 946. С начала пандемии в Подмосковье сделали 5 822 962 теста на коронавирус, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемическая ситуация в России после повторной вспышки 2019-nCoV в сентябре прошлого года начала стабилизироваться. Началась масштабная вакцинация во всех регионах. Сделать бесплатную прививку может любой желающий. Три четверти россиян выразили доверие отечественным вакцинам от коронавируса: 38% отдали предпочтение «Спутнику V», 37% ждут старта вакцинации «ЭпиВакКороной» и препаратом, который разработали в Центре Чумакова.

Группа математиков Санкт-Петербургского государственного университета рассчитала, что прирост заболеваемости COVID-19 в России к маю сойдет на нет, если люди продолжат активно прививаться.