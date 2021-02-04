Математики рассчитали, когда заболеваемость ковидом в России приблизится к нулю

Группа математиков Санкт-Петербургского государственного университета рассчитала, что прирост заболеваемости COVID-19 к маю сойдет на нет. Так произойдет, если вакцинация к этому времени охватит значительную часть восприимчивого к коронавирусу населения. Об этом говорится в аналитической справке Центра интеллектуальной логистики университета.

«Россия сможет опуститься до уровня процентного прироста 0,1% в конце второй декады марта. Процентный прирост может продолжить уменьшаться и достигнет близкого к нулевому уровня заболеваемости в первой декаде мая, если вакцинация к этому времени охватит значительную часть восприимчивого к вирусу населения», — приводит «Интерфакс» текст справки.

При условии масштабной вакцинации, Москва может выйти на уровень прироста в 0,1% в начале второй декады марта, а Петербург — во второй декаде апреля. В столице прирост может сойти к нулю в конце апреля, а в Санкт-Петербурге — в середине мая.

Математики уточнили, что процентный прирост общего числа выявленных случаев ковида сейчас устойчиво убывает, как это было в прошлом году.

За минувшие сутки российские медики выявили 16 714 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. За все время пандемии зафиксировали 3 917 918 случаев заражения коронавирусом.