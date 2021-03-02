Менее 11 тысяч случаев COVID-19 за сутки выявили в России впервые с 5 октября

За сутки российские медики выявили 10 565 новых случаев заражения коронавирусом. Это число впервые с 5 октября не превысило 11 тысяч. Всего за год пандемии ковид выявили у 4 268 215 человек, сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня от последствий заражения 2019-nCoV умер 441 человек. Всего болезнь унесла 86 896 жизней. За сутки выздоровели 14 966 заразившихся. С марта прошлого года болезнь победили 3 838 040 пациентов.

Наибольшее число случаев COVID-19 за 24 часа выявили в Москве (+1277), Санкт-Петербурге (+937), Московской области (+617), Нижегородской и Воронежской областях (+383 и +291 соответственно).

С начала этого года эпидемическая ситуация в нашей стране начала улучшаться. В прошлом году после летнего затишья повторная вспышка коронавируса произошла в сентябре. Во всех регионах России полным ходом идет масштабная вакцинация. Сделать бесплатную прививку может любой желающий.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица преодолела самый страшный период разгула коронавируса. Он отметил, что если ситуация снова ухудшится, то город будет готов к новым вызовам. По данным опроса, более трети москвичей особенно ждут отмены масочного режима — это ковидное ограничение пока в силе.