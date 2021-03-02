Более трети жителей Москвы заявили, что сильнее всего ждут отмены масочного режима

Из всех ковидных ограничений москвичей больше всего раздражает масочный режим. Его отмены ждут 38% жителей столицы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса аналитиков онлайн-сервиса по поиску работы.

21% москвичей ждет, когда городские власти вернут бесплатный проезд людям старше 65 лет и разблокируют транспортные карты. 11% больше всего хотят, чтобы вернулись массовые мероприятия. Об этом мечтает в основном молодежь.

10% столичных жителей не смогли выбрать из перечня действующих мер ту, отмена которой в первую очередь обрадует их больше.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мегаполис преодолел самый страшный период пандемии. По его словам, если эпидемическая обстановка снова ухудшится, то столица будет готова к новым вызовам.

В наступившем году ситуация с коронавирусом в России стала постепенно улучшаться. Во всех регионах страны началась масштабная вакцинация. Людей из групп риска уже привили. Сейчас сделать бесплатный укол может любой желающий. Специалисты уверены, что для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать более половины населения.