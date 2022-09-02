Общество 02 сентября 2022, 17:24 Поделиться Telegram

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Viber Всплеск заболеваемости COVID-19 допустили в России с началом учебного года Глава Минздрава Мурашко: заболеваемость ковидом в России с осени может вырасти РИА "Новости"

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В России возможен всплеск заболеваемости COVID-19. Увеличение числа инфицированных специалисты каждый раз наблюдают в начале учебного года, сообщило РИА «Новости».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал усилить меры профилактики, чтобы предотвратить рост случаев болезни.

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С началом осени, отметил он, многие возвращаются из отпуска, дети идут в школу и в целом вырастает активность людей по сравнению с летом.

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Глава Минздрава рекомендовал родителям проверять самочувствие ребенка перед школой, а в образовательных учреждениях — организовать утренние фильтры, чтобы предотвратить распространение инфекции среди учеников и учителей.

Терапевт Ирина Голотина дала советы, которые помогут повысить иммунитет ребенка перед началом учебного года. По данным «Известий», для этого следует восполнять дефицит витаминов и микроэлементов в организме, высыпаться и почаще гулять на улице. Это поможет защититься от различных респираторных инфекций, которые осенью распространяются более активно.

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