Медики выявили в России 4,1 тысячи новых случаев заболевания COVID-19

За сутки от COVID-19 скончались 110 россиян. Было выявлено 4122 новых случая заболевания, сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Госпитализированы 2772 человека, на 146% больше по сравнению с 16 мая. Сократилось количество выздоровевших — выписаны 5984 человека, на 11,2% меньше.

Коронавирус диагностировали у 212 москвичей, скончались 19 человек. В больницы попали 137 заболевших, 248 пациентов были выписаны. В Подмосковье выявлено 65 новых случаев, 99 человек госпитализированы, 187 выписались в связи с выздоровлением.

Тем временем власти Курской области сняли коронавирусные ограничения. То же планируют сделать в Шанхае до конца июня в несколько этапов.