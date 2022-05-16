Все антикоронавирусные ограничения сняли в Курской области. Причиной этого послужило улучшение эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Романа Старовойта.

Политик подчеркнул, что за последние сутки в регионе выявили всего 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом в тот же период с больничного выписали 140 человек. Однако, власти оставили рекомендательный характер для ношения масок в помещении.