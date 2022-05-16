Шанхайские власти намерены до конца июня поэтапно снять коронавирусные ограничения

Вице-мэр Шанхая Цзун Мин объявил о планах городских властей приступить к поэтапному снятию ограничений, веденных из-за коронавируса. Его процитировал RT.

«С 1 июня и до середины или конца месяца при сохранении строгих противоэпидемических мер для предотвращения отскока назад и контроля за рисками будут приняты всесторонние меры профилактики и контроля для полного восстановления нормальной жизни во всем городе», — обозначил Цзун Мин.

Отмечается, что карантин будут поэтапно сниматься с тех жилых комплексов, где не было выявлено новых случаев заражения за последние две недели.

С 28 марта в некоторых районах Шанхая начали вводить локдаун. Весь город закрыли 1 апреля.