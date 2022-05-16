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    16 мая 2022, 14:22

    Шанхайские власти намерены до конца июня поэтапно снять коронавирусные ограничения

    Артур Блянихов

    Вице-мэр Шанхая Цзун Мин объявил о планах городских властей приступить к поэтапному снятию ограничений, веденных из-за коронавируса. Его процитировал RT.

    «С 1 июня и до середины или конца месяца при сохранении строгих противоэпидемических мер для предотвращения отскока назад и контроля за рисками будут приняты всесторонние меры профилактики и контроля для полного восстановления нормальной жизни во всем городе», — обозначил Цзун Мин.

    Отмечается, что карантин будут поэтапно сниматься с тех жилых комплексов, где не было выявлено новых случаев заражения за последние две недели.

    С 28 марта в некоторых районах Шанхая начали вводить локдаун. Весь город закрыли 1 апреля.