Здоровье 10 декабря 2023, 17:36 Медики рассказали о состоянии раненных при стрельбе брянских школьников Минздрав: эвакуированные в Москву брянские школьники дышат самостоятельно РИА «Новости»

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Проходящие лечение в Москве раненные во время стрельбы ученики гимназии № 5 Брянска остаются в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщило РИА «Новости». В ведомстве отметили, что подростки дышат самостоятельно.

«Состояние подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, оценивается как стабильное тяжелое, они дышат самостоятельно», — заявили в пресс-службе.

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Еще трое получивших ранения детей находятся в больницах Брянска. Врачи оценили состояние пациентов как средней степени тяжести. Все пострадавшие получили все необходимое лечение.

В минувшую субботу заместитель министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что одного одного пострадавшего ребенка после операции перевели в отделение травматологии. Второго — врачи оставили в состоянии медикаментозного сна.

Заместитель министра подчеркнул, что угрозы жизни пострадавшим при стрельбе в гимназии нет.

Стрельбу в брянской гимназии устроила ученица восьмого класса. От полученных ранений в классе скончалась одна из учениц, еще пятерых детей забрали врачи. Устроивший бойню школьница покончила с собой.

По данным следователей, оружие девочка взяла у своего отца. Мужчине предъявили обвинение в нарушении правил хранения оружия, а также в доведении дочери до самоубийства. В воскресенье, 10 декабря, суд отправил отца девочки в СИЗО до 7 февраля.