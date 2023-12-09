09 декабря 2023, 15:34
Эвакуированных в Москву подростков из Брянска прооперировали
Минздрав: двух пострадавших в Брянске подростков прооперировали в Москве
Эвакуированные из Брянска подростки все еще находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. В Москве им провели операции, сообщил РИА «Новости» помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Он отметил, что одного из детей уже перевели из реанимации в травматологическое отделение, находится в сознании, он находится в сознании. Второй пострадавший — пока в медикаментозном сне.
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Еще трое раненых школьников, которые находятся в больницах Брянска, остаются в состоянии средней степени тяжести.
«Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет», — подчеркнул собеседник агентства.
Стрельба в гимназии № 5 в Брянске произошла в минувший четверг, 7 декабря. Огонь по одноклассникам открыла 14-летняя восьмиклассница. Это произошло на уроке биологи. В результате погибла одна и учениц и сама стрелявшая.
По факту случившегося возбудили два дела — об убийстве двух и более лиц, а также о халатности. Выяснилось, что в гимназии не были установлены рамки металлодетектора на входе. Из-за это школьница смогла без проблем пройти внутрь с отцовским ружьем.
В рамках дела о халатности уже задержали замдиректора гимназии, сообщал источник РИА «Новости». Официально эти данные пока не подтвердили.
Минздрав
Стрельба в гимназии №5 в Брянске
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