Происшествия 09 декабря 2023, 15:34 Эвакуированных в Москву подростков из Брянска прооперировали Минздрав: двух пострадавших в Брянске подростков прооперировали в Москве РИА «Новости»

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Эвакуированные из Брянска подростки все еще находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. В Москве им провели операции, сообщил РИА «Новости» помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он отметил, что одного из детей уже перевели из реанимации в травматологическое отделение, находится в сознании, он находится в сознании. Второй пострадавший — пока в медикаментозном сне.

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Еще трое раненых школьников, которые находятся в больницах Брянска, остаются в состоянии средней степени тяжести.

«Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет», — подчеркнул собеседник агентства.

Стрельба в гимназии № 5 в Брянске произошла в минувший четверг, 7 декабря. Огонь по одноклассникам открыла 14-летняя восьмиклассница. Это произошло на уроке биологи. В результате погибла одна и учениц и сама стрелявшая.

По факту случившегося возбудили два дела — об убийстве двух и более лиц, а также о халатности. Выяснилось, что в гимназии не были установлены рамки металлодетектора на входе. Из-за это школьница смогла без проблем пройти внутрь с отцовским ружьем.

В рамках дела о халатности уже задержали замдиректора гимназии, сообщал источник РИА «Новости». Официально эти данные пока не подтвердили.