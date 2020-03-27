Медики отпустили домой восьмого вылечившегося от коронавируса в Подмосковье

Подмосковные врачи выписали еще одного пациента, которому ранее диагностировали коронавирус. Он стал восьмым выздоровевшим пациентом в регионе.

Взятые итоговые тесты показали отрицательный результат на COVID-19, сообщил Telegram-канал Мособлштаба.

Медики уточнили, что заболевание протекало у выписанного пациента в легкой форме.

В России, по состоянию на 26 марта, коронавирус выявили у 840 человек. Больше всего зараженных в Москве — 546 человек.

Анализ на инфекцию делают больным пневмонией, недавно вернувшимся из-за рубежа и контактировавшим с зараженными людям. В Подмосковье провели более 11 тысяч тестов на COVID-19.

Московская область ввела дополнительные меры для нераспространения вируса. Жителям региона посоветовали пока не посещать религиозные объекты, рестораны, бары и кафе временно приостановили работу. На неделю закроют объекты розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов и тех, что торгуют товарами первой необходимости. Не удастся сходить в салон красоты, SPA и подобные заведения. В детских садах организуют дежурные группы для детей работающих с 30 марта по 3 апреля взрослых.