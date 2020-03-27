Коронавирус в России и мире. Главное на 27 марта

США вышли на первое место по числу заболевших, обогнав Китай. Россия закрыла пассажирское авиасообщение с остальным миром. С началом выходных по всей стране не будут работать кафе и рестораны. Подробности — в ежедневной подборке «360».

Коронавирус в России

По состоянию на 26 марта в России COVID-19 диагностировали у 840 человек. За сутки прирост составил 182 пациента. Больше всего случаев заражения в Москве — 546 человек (плюс 136 за сутки). Вирус уже обнаружили в 56 регионах. Умерли два пациента, вылечились 38.

Первый россиянин умер от коронавируса за границей — на Кубе скончался 45-летний мужчина, прилетевший из Парижа.

С 27 марта Россия закрыла пассажирское авиасообщение с остальными странами. Для вывоза россиян на родину организуют чартеры. Чтобы попасть на самолет, нужно обратиться в посольство России и передать свои данные.

Правительство получило право замораживать цены на лекарства и медоборудование во время эпидемии. Также Госдума рассмотрит правительственный законопроект, по которому премьер-министр сможет вводить режим ЧС.

За нарушение карантина для граждан введут штрафы от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

Музыкантов Игоря Николаева и Льва Лещенко госпитализировали в больницу в московском поселке Коммунарка. Они сдали тесты на коронавирус, но пока не получили результаты.

Писатель Борис Акунин, живущий с семьей в Лондоне, подхватил COVID-19, о чем сообщил в Facebook.

Одного из сотрудников аппарата правительства отправили в карантин из-за подозрений на коронавирус. Всех, кто с ним контактировал, взяли под наблюдение.

Коронавирус предварительно подтвердили и у сотрудника центрального аппарата ФАС. Его коллег отправили на самоизоляцию.

С 28 марта по 5 апреля по всей стране закроют рестораны, бары и столовые, до 1 июня не будут работать санатории, детские лагеря и гостиницы, расположенные на курортах. Прекращают работу горнолыжные трассы и другие объекты массового отдыха. Тех, кто уже на отдыхе, отправят на самоизоляцию до конца срока проживания.

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 28 марта и на всю следующую нерабочую неделю также будут закрыты фитнес-центры, кинотеатры, непродуктовые магазины, популярные парки. В Петербурге, помимо этого, запретили «посещение храмов и других религиозных учреждений». В РПЦ уже назвали это нарушением Конституции. В Москве и Московской области власти рекомендовали прихожанам не ходить на богослужения.

Сергей Пятаков / РИА «Новости»

В Ленобласти в выходную неделю будут работать магазины строительных товаров — власти хотят, чтобы жителям было чем заняться на длинных выходных.

В Москве и Московской области с 26 марта до 14 апреля действует режим самоизоляции для пожилых людей и тех, у кого есть серьезные хронические болезни. Им запрещено покидать свои дома.

Тесты на коронавирус начали делать в частных лабораториях. В Москве и Подмосковье этим занимается лаборатория «Гемотест», один анализ там стоит 1900 рублей. В Петербурге тесты делает лаборатория «Хеликс».

Коронавирус в мире

Общее число заболевших коронавирусом превысило 500 тысяч человек. По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире подтверждено около 530 тысяч случаев COVID-19.

США стали лидером по числу заражений коронавирусной инфекцией, обогнав Китай. В Штатах зарегистрированы 83,8 тысячи заболевших, в Китае — 81,7 тысячи. Следом, с небольшим отрывом, идет Италия — 80,5 тысячи. Далее следуют Испания (57,8 тысячи), Германия (43,9 тысячи), Франция (29,5 тысячи) и Иран (29,4 тысячи).

Всего в мире жертвами COVID-19 стали около 24 тысяч человек, выздоровели 122 тысячи.

В Италии священник провел онлайн-проповедь в Facebook и случайно активировал фильтры. В итоге на нем появлялись рисованная шляпа, шлем и гантели.

Саммит G20 впервые прошел по видеосвязи. Владимир Путин предложил двадцатке отменить санкции в отношении товаров первой необходимости. В итоге страны договорились координировать поставки медикаментов и делиться данными для борьбы с инфекцией.

Итальянские модные дома переходят на пошив масок и костюмов биологической защиты. Французские производители парфюма Christian Dior, Givenchy и Guerlain начнут выпуск санитайзеров — гелей для дезинфекции рук. Антисептик будут передавать медикам бесплатно.