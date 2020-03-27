«Мазок из горла и в виртуальную базу данных». Как делают анализ на коронавирус в Подмосковье

В подмосковном Минздраве рассказали, у кого берут анализы на коронавирус, как выглядит эта процедура, а также сколько времени уходит на получение результата. Подробности — в материале «360».

Анализ делают трем категориям граждан. Это больные пневмонией; те, кто недавно вернулся из-за заграницы; и люди, контактировавшие с зараженными. Медики берут мазок из носоглотки и заносят информацию в виртуальную базу данных. Для каждого анализа (первичного или повторного) заводится своя электронная карта.

После этого в специальном боксе биоматериалы доставляют в ближайшее медучреждение, там мазок отправляют в лабораторию на исследование. В Подмосковье провели уже свыше 11 тысяч тестов на COVID-19.

Доступ к персональным данным есть только у врачей и аналитиков, которые отслеживают динамику заражения, рассказал «360» начальник управления проектной деятельности и развития подмосковного минздрава Виктор Киселев.

Электронная система исключает бюрократические проволочки, человеческий фактор и другие сбои.

Виртуальная база данных работает недавно, но к ней уже подключились все больницы, которые производят забор проб на коронавирус. Всего таких больниц больше 60.

Окончательный результат анализа на COVID-19 готов уже через два-три дня. Официальные данные о коронавирусе в Подмосковье доступны на сайте правительства региона.