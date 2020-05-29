МЧС предупредило о дожде и граде в Подмосковье
В ближайшие часы в Московской области ожидается гроза и град. Порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Подмосковью.
«С 21:30 29 мая до 03:00 30 мая местами в Московской области ожидаются сильный дождь, град и гроза», — заявили в МЧС.
29 мая в Москве побит рекорд по осадкам. За полдня в столице выпало 37 миллиметров. Это 72% месячной нормы и самый высокий показатель за последние 70 лет. Последний раз максимальный показатель был зафиксирован в 2015 — 26 миллиметров.
Вместе с тем жителей Москвы предупредили об аномально холодном начале лета. Температура воздуха прогреется на четыре-пять градусов ниже нормы. Такая погода характерна для конца апреля.
Не повезет с началом лета и жителям всей европейской части России, в некоторых районах Сибири, Красноярском крае и Иркутской области. Только на Урале будет относительно тепло.