МЧС предупредило о дожде и граде в Подмосковье

«С 21:30 29 мая до 03:00 30 мая местами в Московской области ожидаются сильный дождь, град и гроза», — заявили в МЧС.

29 мая в Москве побит рекорд по осадкам. За полдня в столице выпало 37 миллиметров. Это 72% месячной нормы и самый высокий показатель за последние 70 лет. Последний раз максимальный показатель был зафиксирован в 2015 — 26 миллиметров.

Вместе с тем жителей Москвы предупредили об аномально холодном начале лета. Температура воздуха прогреется на четыре-пять градусов ниже нормы. Такая погода характерна для конца апреля.

Не повезет с началом лета и жителям всей европейской части России, в некоторых районах Сибири, Красноярском крае и Иркутской области. Только на Урале будет относительно тепло.