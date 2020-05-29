Рекордное количество осадков за 70 лет выпало в Москве

Месячные майские показатели в Москве составляют 51 миллиметр.

Согласно данным наблюдений, этот показатель побил рекорд за последние 70 лет. Прошлый максимум был установлен 29 мая 2015 года — 26 миллиметров.

По данным Гидрометцентра России, дождливая погода с грозами сохранится в Москве в ближайшие сутки с вероятным усилением ветра до 17 метров в секунду. Ночью в Москве ожидается +13...+15, днем в субботу — +24...+26 градусов.

Дожди, идущие весь день, затопили не только столицу, но и Подмосковье. Река Яуза вышла из берегов и даже затопила тоннель на улице Народного Ополчения. По прогнозам специалистов, на следующей неделе ожидается похолодание. Температура ночью в московском регионе будет в районе +7... +9 градусов, а днем не поднимется выше +14.