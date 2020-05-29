Москвичей предупредили об аномально холодном начале лета

Начало июня в Москве будет холодным. Температура опустится до аномально низких для этого летнего месяца значений. Погода останется такой минимум до среды.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что похолодание в столице начнется с воскресенья. Его прогноз привела газета «Известия».

Значительно столбики термометров опустятся в последний день мая, который придется на воскресенье. Температура воздуха будет ниже нормы на четыре-пять градусов — такая погода характерна для конца апреля.

Климатическая аномалия, по мнению Вильфанда, продержится минимум до 3 июня. Похолодает не только в Москве, но и на всей европейской части РФ, в некоторых районах Сибири, Красноярском крае и Иркутской области. Только на Урале будет относительно тепло.

Конец рабочей недели в Москве принесет грозовые дожди с градом. В пятницу, 29 мая, поднимется ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

Водителей призвали быть особенно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам не стоит прятаться от непогоды под деревьями или вставать под шаткие конструкции.