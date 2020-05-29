    29 мая 2020, 08:52

    Москвичей предупредили об аномально холодном начале лета

    Александра Ломейко

    Начало июня в Москве будет холодным. Температура опустится до аномально низких для этого летнего месяца значений. Погода останется такой минимум до среды.
    Москвичей предупредили об аномально холодном начале лета

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что похолодание в столице начнется с воскресенья. Его прогноз привела газета «Известия».

    Значительно столбики термометров опустятся в последний день мая, который придется на воскресенье. Температура воздуха будет ниже нормы на четыре-пять градусов — такая погода характерна для конца апреля.

    Климатическая аномалия, по мнению Вильфанда, продержится минимум до 3 июня. Похолодает не только в Москве, но и на всей европейской части РФ, в некоторых районах Сибири, Красноярском крае и Иркутской области. Только на Урале будет относительно тепло.

    Конец рабочей недели в Москве принесет грозовые дожди с градом. В пятницу, 29 мая, поднимется ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

    Водителей призвали быть особенно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам не стоит прятаться от непогоды под деревьями или вставать под шаткие конструкции.