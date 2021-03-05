Масштабную вакцинацию от коронавируса в России запланировали завершить до осени

Основной объем масштабной вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он подчеркнул важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины «ЭпиВакКорона» в ходе посещения центра «Вектор», сообщило РИА «Новости».

«Очень важно это делать быстрее. Люди в этом нуждаются. Я знаю, что здесь очень много усилий приложено „Вектором“. Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно когда это будет», — отметил Мишустин.

В свою очередь, директор центра Ринат Максютов сказал, что пандемия коронавируса и полученный за ее время опыт сотрудников «Вектора» заставляют пересмотреть стратегию развития центра. Он заметил, что в ближайшее время они будут готовы ее представить.

Россия — первая страна в мире, которая зарегистрировала свою вакцину от коронавируса. Ею стал препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. Осенью прошлого года также лицензию получала «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор».

В феврале 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил о регистрации третьей российской вакцины — «КовиВак» от центра имени Чумакова. По словам главы кабмина, она поступит в гражданский оборот уже в марте.