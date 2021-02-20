Третью вакцину зарегистрировали в России

Вакцину «Ковивак» Центра имени Чумакова зарегистрировали в России. Это третья вакцина, получившая лицензию. Об этом сообщило РИА «Новости».

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в скором времени будет запущено производство. Первые 120 тысяч доз вакцины Центра имени Чумакова должны поступить в гражданский оборот в середине марта.

Как заявили в Минобрнауки, третья фаза клинических исследований вакцины «Ковивак» пройдет в марте. В ней примут участие три тысячи человек, написал ТАСС. Центр имени Чумакова планирует продавать свою вакцину за рубежом.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Это произошло в августе 2020 года. Препарат от Центра имени Гамалеи получил название «Спутник V». К настоящему времени его использование разрешили уже в 30 странах. Осенью регистрацию прошла вторая российская вакцина — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор».

Мишустин рассказал о том, что к настоящему времени произведено уже около десяти миллионов доз вакцины «Спутник V» и 80 тысяч доз «ЭпиВакКороны». Премьер подчеркнул, что цены на вакцины от коронавируса не должны завышаться, ценообразование должно быть прозрачным.