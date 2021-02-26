СМИ: вакцинированных от ковида в мире стало в два раза больше, чем зараженных

Число привившихся от коронавируса в мире вдвое превысило количество заразившихся. Об этом говорят подсчеты ТАСС, сделанные на основе данных властей, экспертов, а также других СМИ.

Агентство подсчитало, что прививку от коронавирус сделали примерно 227 миллиона человек. Это 2,9% населения Земли. При этом СОVID-19 подтвердился у 113,1 миллиона.

Интересно, что 75% привившихся — жители восьми стран. Речь идет о США, Великобритании, Китае, Индии, ОАЭ, Турции, Израиле и Бразилии.

В России вакцинация началась во второй половине декабря 2020 года. Во все регионы препараты от коронавируса поступили в январе 2021 года.

РФ — первая страна в мире, которая зарегистрировала свою вакцину от коронавируса. Ей стал препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи. Осенью прошлого года также лицензию получала «ЭпиВакКорона» от новосибирского «Вектора».

В феврале 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил о регистрации третьей российской вакцины — «КовиВак» от Центра имени Чумакова. По словам главы Кабмина, она поступит в гражданский оборот уже в марте.